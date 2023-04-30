متحدث الرئاسة: زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر جاءت لتأثيرها ودورها الواضح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 11:23 مساءً - قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه يبذل أقصى جهدًا من أجل تقديم أفضل مستوى من الخدمة للرأي العام المصري والعالمي، لافتاً أن العالم أجمع يتابع ما يصدر عن مصر وكل ما يقوم به رئيس مصر، وهذا أمر نعلمه بشدة ويجب دائمًا معه أن يكون كل شيء على أعلى مستوى.

وأضاف “فهمي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر مهمة جدا وفي توقيت مهم، ومصر دولة إقليمية كبيرة، ولها وزن وثقل وتأثير بمحيطها وعلى المستوى الدولي، ولها علاقات متوازنة مع جميع القوى الفاعلة في العالم.

وأشار إلى أن التوقيت الذي يمر به العالم هو توقيت حساس ودقيق وله طبيعة خاصة وتحديات تزيد على المستوى السياسي والجيوسياسي والاقتصادي والصحي، هذا التوقيت أظهر دور وتأثير مصر في منتهى الظهور والوضوح، وهو ما انعكس على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، ومصر تعد أول دولة في جولته الإفريقية.