وزير الأوقاف يشكر الرئيس على دعمه الكبير لتصحيح مسار الخطاب الدينى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال تكريم سفراء دولة التلاوة اليوم إن نقل شعائر الصلاة فى شهر رمضان من قبل التليفزيون المصرى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنواتها "الحياة والناس"، فى الداخل والخارج، تكامل للرسالة الوطنية لوزارة الأوقاف وما بذلته مصر بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعمًا كبيرًا منه لتصحيح مسار الخطاب الدينى.





وأضاف: "لولا عناية الرئيس واهتمامه بعمارة المساجد عن طريق تحسين أحوال الأئمة العلمية والمالية، وأيضًا دعم دور وزارة الأوقاف فى أداء رسالتها ما كنا وصلنا أبدًا لهذا المستوى العالمى". وكرم الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد عددًا من سفراء دولة التلاوة حول العالم.

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