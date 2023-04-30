حياة كريمة فى مركز الحسينية بالشرقية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المشروعات التى تجرى بتلك القرى، والبالغ عددها 894 مشروعا فى 41 قرية، تتمثل فى إنشاء 201 مشروع مياه شرب وصرف صحى، وتنفيذ 34 مشروعا فى مجال الكبارى وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير 91 مدرسة بإجمالى 1139 فصلا، وتنفيذ 41 مشروعا فى مجال الغاز الطبيعى.

كما تشمل المشروعات إنشاء 31 مشروعا فى مجال الصحة والإسعاف، وتنفيذ 20 مجمعا حكوميا وزراعيا، وإنشاء 41 مشروعا فى مجال التليفونات، وتنفيذ 84 مشروعا فى مجال الكهرباء.