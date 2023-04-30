وزير الأوقاف يشكر المتحدة على نقل شعائر صلاة التراويح فى رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة إن هذا العام غير مسبوق من كافة الجوانب سواء فى الدروس أو فى الإقبال على المساجد.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لجميع وسائل الإعلام على دعمها، سواء التليفزيون المصرى عندما نقل شعائر الصلاة من مسجدى الحسين وعمرو بن العاص وغيرهم من المساجد، وما أكمله نقلًا من مسجد الأزهر الشريف، وخص الوزير قناة الحياة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشكر، على ما بذلته طوال شهر رمضان من نقل الصلاة والشعائر، لافتًا إلى أن الشركة وقنواتها نقلت طوال شهر رمضان كاملًا شعائر صلاتى التراويح والتهجد كاملتين بالإضافة إلى تكبيرات العيد، ليلة العيد.

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة الشكر لقناة الناس لنقلها التلاوات المباركة للقرآن الكريم لسفراء دولة التلاوة حول العالم وكذلك الشعائر، قائلًا: "وصل للناس بالداخل جزءً كبير جدًا لما قام به سفراء دولة التلاوة فى الخارج".

ونقلت قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.