محمد صلاح يقود الهجوم.. التشكيل الرسمى لقمة ليفربول ضد توتنهام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 06:30 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره فريق توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالى 2022/2023، على ملعب "آنفيلد".تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

تشكيل ليفربول

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: روميرو، إريك داير، لينجليه، بورو

خط الوسط: هويبيرج، سكايب، بيريسيتش

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين

تشكيل توتنهام

ليفربول ضد توتنهام

ليفربول يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 15 فوزاً و8 تعادلات و9 هزائم، بينما يأتي توتنهام فى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، فاز فى 16 مباراة وتعادل فى ست مواجهات وخسر 11.

ويتسلح ليفربول فى مباراة اليوم بعاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للقفز إلى المركز الخامس والاقتراب من المربع الذهبي أملا فى الدخول مع الأربعة الكبار لضمان مقعد أوروبي فى دورى الأبطال الموسم المقبل.

بينما سيحاول توتنهام الفوز للاحتفاظ بالمركز الخامس وتهديد مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع أملا فى دخول المربع الذهبي ومطاردة نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

من جهته رد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على إمكانية مشاركة فريقه فى الدوري الأوروبي الموسم المقبل وفشله فى التأهل لدوري أبطال أوروبا قائلا، "سنأخذ ما نحصل عليه، لم نبدأ الموسم بالقول إنه سيكون رائعا لكننا تعلمنا بعض الأشياء خلاله، نريد إنشاء أساس للوصول لأفضل شيء ممكن، سنقدم كل ما لدينا".