جدة - نرمين السيد - ووجه "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، الدعوة لرئيس الوزراء اليابانى، لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، قائلًا: "نتمنى أن تكون معنا فى الافتتاح الرسمى للمتحف، نتطلع لتحقيق الموعد بناء على الاتفاق، ونشكركم وسعدنا بكم فى هذه الزيارة التاريخية".
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فوميو كيشيد، رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.
ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولى يدعو رئيس وزراء اليابان لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.