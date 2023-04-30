بالأدلة العلمية.. باحث أثرى يواجه تزييف «نتفليكس» للتاريخ بفيلم كليوباترا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عامر" أنَّ "كيلوباترا السابعة" كانت آخر الحكام البطالمة فى مصر، وهى لم تكن ملكة مصرية الأصل بل كانت ملكة يونانية وقد اعتلت العرش وحكمت مصر لنحو عشرين عامًا فى الفترة من عام 51 إلى عام 30 ق.م، ونجد أن "كليوباترا" تزوجت من أخيها "بطليموس الثالث عشر"، وحاول "يوليوس قيصر"، الذى دخل الإسكندرية إنهاء الخلاف بين "كليوباترا وشقيقها "بطليموس"، وقد تسللت "كليوباترا" خلف خطوط جيش أخيها، بل واختبأت داخل بساط كبير حمله أحد أتباعها كهدية إلى "قيصر" وعندما دخل الرجل إلى القصر، ظهرت هى من البساط كأنها عروس بحر فعشقها ونشأت علاقة لقيصر معها، وافقت تطلعات كليوباترا أيضا للاستيلاء على العرش.



إيزيس الجديدة

وأشار "عامر" إلى أنَّ "قيصر" قرر أن تُشارك "كليوباترا" أخاها الحكم، بالإضافة إلى توصية والدهما، واعترض "بطليموس" وحارب "قيصر" ولكنه أغرق فى النهاية، وقد أنجبت "كليوباترا" طفلًا من قيصر سُمى "قيصرون" وسجلت على جدران معبد "أرمنت" بأن "قيصر" عاشرها فى هيئة "آمون - رع" وهو ما جعلها زوجة شرعية لـ "قيصر"، فى عيون المصريين، كما لقبها المصريون "إيزيس الجديدة"، ونجد أنَّ "كليوباترا" كانت ذو بشرة بيضاء وعينين زرقاتين وذو شفاة رفيعة وأنف طويل وليس، كما يُوضح البوستر المنشور على منصة "نتفليكس" بأنها ذات بشرة سمراء وملامح إفريقية ذات شفتين غليظتين.

وتابع "عامر" إلى أنهم هم يرون أنَّ المصريين القدماء أصلهم "سود البشرة" من السودان، وأنَّ المصريين الحاليين ليس لهم علاقة بالمصريين القدماء، وأن المصرى التقليدى مات أو هاجر إلى الجنوب، وكل من فى شمال مصر "جنسيات بعيدة عن العرق المصرى"، حسب اعتقاداتهم، يقولون إنَّ المصرى الأسود أصيل ونقى الدم، والمصرى ذو البشرة الفاتحة ليس مصريا أصيلا، إنما جاء من دول عربية وأوروبية واحتل مصر، وأن المسلم المصرى ينتمى للعرق العربى، إذ إنهم وضعوا شروطًا للمصرى الأصيل، إما أن يكون أسودًا أو مسيحيًا.



لون بشرة المصريين القدماء

واستطرد الخبير الأثرى إلى كذب هذه الحركة بالدلائل العلمية حيث نجد إنه من خلال جميع الدراسات أنَّ لون البشرة للمصريين القدماء هو نفس لون البشرة للشعب المصرى حاليًا، كما أنَّ المصرى الحالى مطابق للهيكل والأطراف والجمجمة والعمود الفقرى والمنحنيات للمصريين القدماء، ووفقًا إلى الخريطة الجينية للمصريين قديمًا فقد أثبتت تطابقها بنسبة 70٪ لجينات المصريين حاليا، وأنَّ الموقع الجغرافى لمصر هو سبب تغير طفيف فى التركيب الجينى لبعض المصريين حاليا، والتى أكدتها الدراسات التى توضح شكل وعرق ولون المصرى من آلاف السنين، حيث أن الجين المصرى القديم لم يختلف على مدار آلاف السنين.

الحضارات فى مصر

وأكمل "عامر" أننا نجد أنَّ الحضارات فى مصر تقسم الدولة القديمة ثم الدولة الوسطى ثم الحديثة ثم العصر المتأخر ودخول الفرس والحضارة الرومانية والحضارة القبطية ثم الإسلامية، وفى عهد المصريين القدماء كان المصرى القديم يعيش داخل مصر وليس خارجها ويعتمد على الجمع والالتقاط ثم نزل إلى الوادى أو نهر النيل وبدأ تعلم حرفة الزراعة وجميعهم مصريون ولا يوجد أى جنسية أخرى آنذاك، ثم بدأ العصر الحجرى القديم والوسيط والحديث، مرورا بعصر ما قبل تأسيس الأسرات ثم عصر التوحيد "الأسرتين الأولى والثانية"، وتسمى عصر تأسيس الإمبراطورية فى مصر، وكانت كل المراحل تمت بوجود المصرى القديم فقط دون تدخل أى جنسية أخرى، ونجد أن بناء الأهرامات بدأ منذ عهد المصريين القدماء وكان هناك ما يعرف باسم "محاولات بناء الأهرامات" ومن أشهر وأول الأهرامات التى تم بناؤها هو هرم "ميدوم" بمحافظة بنى سويف حاليا، ثم جاءت فكرة الهرم المدرج "هرم الملك زوسر" وهو أول هرم مكتمل فى التاريخ يحتوى على ست مصاطب ويوجد بمنطقة سقارة، ثم بناء أهرامات الدولة المصرية القديمة المعروفة بأهرامات الجيزة "خوفو وخفرع ومنكورع"، ويرجع اختلاف الأحجام بين الأهرامات الثلاثة إلى الحالة الاقتصادية للدولة وقت بناء كل منها.



إنتاج فيلم عن كليوباترا

وثمن الخبير الأثرى إعلان القناة "الوثائقية"، بقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقى عن الملكة "كليوباترا السابعة"، واعتبرها خطوة مهمة ويأتى فى ضوء الاهتمام بنشر الوعى الأثرى والتاريخى فضلًا أنه يذكر الحقائق التاريخية وتوضيحها من وجه نظر مصرية تاريخية موثقة.

بدورها، أعلنت القناة "الوثائقية"، بقطاع الإنتاج الوثائقى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقى عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثانى عشر، وهى المعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التى حكمت مصر فى أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

وانطلاقًا من المعهود دوما فى جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقى وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليا مع عدد المتخصصين فى التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجى من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.