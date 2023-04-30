رئيس وزراء اليابان: وقعت على وثيقة الدفعة الثالثة لتمويل الخط الرابع للمترو

جدة - نرمين السيد - قال فوميو كيشيد رئيس الوزراء اليابانى، إنه وقع على وثيقة الدفعة الثالثة من تمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق فى قصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن هذا الخط يربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات.





وأضاف رئيس وزراء اليابان، أن الخط الرابع للمترو سيكون به محطة أمام المتحف الكبير، وأتطلع إلى أن يأتى يوم ينقل فيه هذا الخط للمترو عدد كبير من السياح إلى هذا المتحف.

ويستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فوميو كيشيد رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.