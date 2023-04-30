رئيس وزراء اليابان: أتطلع بفارغ الصبر إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - قال فوميو كيشيد رئيس الوزراء اليابانى، إنه يتطلع بفارغ الصبر إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون من أكبر المتاحف في العالم، بما يحتوى عليه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.





وأضاف رئيس وزراء اليابان، أنه سمع عن أسلوب عرض جديد في المبنى الفرعي للمتحف، حيث يتمكن الزوار من مشاهدة مراحل عملية ترميم مركب الشمس الثانى.

ويستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فوميو كيشيد رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.