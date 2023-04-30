مصطفى مدبولى يُهدى رئيس وزراء اليابان نموذجًا لمراكب الشمس الأصلية

جدة - نرمين السيد - واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فوميو كيشيد، رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.