محافظ الدقهلية: 470 ألف طن قمح المتوقع توريده من محصول هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف مختار - فى بيان اليوم الأحد - أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا لموسم 2023 ستكون 1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23.5 قيراط، و1475 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجه نظافة 23 قيراطًا، و1450 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

من جانبه.. قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، إن المواقع التخزينية التى تم اعتمادها بسعة تخزينيه 272 ألف طن شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعى المصرى، و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا.

وأضاف أنه تم حتى الآن ومنذ بدء أعمال التوريد فى 24 أبريل المنقضى استلام 51 ألف طن قمح بالشون والصوامع، موجهًا مديريتى الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.