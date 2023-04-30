رئيس الوزراء اليابانى: هناك تعاون تقنى وثقافى ومالى مع مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس وزراء اليابان، أن هناك تعاون بين الخبراء الدوليين اليابانيين المبعوثين من وكالة اليابان للتعاون الدولى جايكا مع الخبراء المصريين فى صيانة وترميم الآثار التى تعرض فى المتحف.

ويستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فوميو كيشيد رئيس وزراء اليابان، فى المتحف المصرى الكبير.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.

ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.