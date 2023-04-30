محافظ الشرقية: توريد 118 ألفًا و356 طن قمح للصوامع والشون

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الصوامع والشون شهدت إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد إنتاجهم من الذهب الأصفر، حيث تم توريد 118 ألفا و356 طنا و104 كيلوجرامات قمح لـ60 صومعة وشونة أسمنتية منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة.







وأضاف غراب - فى بيان اليوم الأحد - أنه تقرر تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلى هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة تتولى وزن الأقماح لتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

وشدد على وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور لتنفيذ خطة استقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام للتيسير على المزارعين وكبار التجار وتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد أن على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تسوية الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده.

وأكد ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورًا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.