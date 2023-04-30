بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لمدبولى ورئيس وزراء اليابان بالمتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ظهر اليوم الأحد، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيد.
ويزور رئيس وزراء اليابان، مصر، لمدة 3 أيام، لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية.
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