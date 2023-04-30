خلال 8 سنوات.. كيف دعم الرئيس السيسى عمال مصر؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الرئيس لدعم حقوق العمال: ويأتى بعيد العمال، هذا العام تزامنا مع رفع الحد الأدنى للأجور للعمال من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهى زيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، كما سجلت وزارة القوى العاملة حتى الآن 335 ألف عامل غير منتظم.

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