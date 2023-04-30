قالوا عن الحوار الوطنى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أيام وتنطلق فعاليات الحوار الوطنى، وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، قال إنه عقد لقاء مطولا ومثمرا مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسى والإعلامى فى مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، للتشاور حول مجريات الحوار الوطنى المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، ومشاركتهم الفعالة فى كل مراحله، وذلك بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزى.





وفى هذا الإطار عبر عدد من القيادات الحزبية، والسياسية، والثقافية، عن تقديريهم لتلك الخطوة ووصفوها بالتاريخية.

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى يحتاج لدراسات قوية للغاية، ومن يقدم الاقتراحات يكون جاهزًا تمامًا ليس بمجرد رأى ولكن بفنياته.

وفي السياق ذاته كشف الكاتب الصحفى وائل السمرى، عن أهمية الربط مابين المحور السياسى والاقتصادى فى جلسات الحوار الوطنى، موضحًا أن فكرة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية أحد أهم محاور الحوار الوطنى إيجابية وتعطى فرصة لإعطاء أعضاء الحوار الوطنى فرصة فى بحث كل السبل الممكنة من أجل التخفيف على المواطنين وإيصال الدعم لمستحقيه.

فيما كشف الكاتب الصحفى زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، عن آخر مستجدات الحوار الوطنى، وأهمية الجلسات، موضحًا أن المرحلة المقبلة فارقة فى تاريخ مصر، وأن الحوار الوطنى هو خطوة تاريخية فى الجمهورية الجديدة.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه خلال العام الماضى كان الجميع فى حالة حوار وطنى حقيقى بين القوى السياسية والشبابية، وكذلك المواطنين العاديين المتابعين للحياة العامة فى المجتمع المصرى.