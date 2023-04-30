36 بحثا لباحثين مصريين وعرب و58 أستاذا وخبيرا بمؤتمر إعلام الشروق 2 مايو

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى السادس للمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعى"، يومى 2- 3 مايو 2023، بمشاركة 36 بحثا، و58 أستاذا وخبيرا يمثلون عددا كبيرا من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.





يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورعاية وحضور الدكتوره نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وحضور ممثل عن المجلس القومى للمرأة، وياسمين خميس، وفريدة خميس، واللواء دكتور أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية.

وصرحت الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد ورئيسة المؤتمر، بأن المؤتمر هذا العام يشارك به عدد كبير من ممثلى الوزارات المعنية والخبراء والأكاديميين ورموز الفن والرياضة.

وقالت إن المؤتمر يناقش على مدار يومين المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعى، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية فى نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية فى معالجة قضايا العنف فى المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام فى الحد من العنف المجتمعى.

ويضم المؤتمر عددا من الجلسات العلمية المهمة، تتناول وسائل الإعلام والعنف بين الشباب، والمعالجة الدرامية لقضايا العنف ضد المرأة، وخطاب الكراهية والعنف فى وسائل الإعلام، والمنصات الرقمية ونشر العنف المجتمعى، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على العنف لدى الأطفال والمراهقين، ودور الإعلام فى الحد من العنف المجتمعى.

وبدورها أعلنت الدكتورة رباب عبدالرحمن، وكيلة المعهد والأمين العام، أن المؤتمر يضم مجموعة من الجلسات النقاشية التى تتناول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف المجتمعى، والإعلام والعنف الأسرى، والإعلام والتعصب الرياضى، وجلسة خاصة عن أخلاقيات صناعة المحتوى عبر الميتافيرس.