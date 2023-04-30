مصر: نعتز عربيا بدولة اليابان العظيمة ومواقفها من القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير محمد عرفى مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية رئيس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين على الاعتزاز العربى الكبير بدولة اليابان العظيمة فى تاريخها الرائدة فى حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة.





وقال عرفى الرئيس الحالى للدورة رقم 159 لمجلس جامعة الدول العربية - فى كلمته للترحيب برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا- إن اليابان دولة صديقة للعرب جميعا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضا من خلال مواقفها التى تتسم دائما بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما - القضية الفلسطينية، التى هى قضية العرب المركزية، والتى لا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها، وفقا للقانون الدولى والمشروعية الدولية.

وأضاف: "هذا الاعتزاز العربى الكبير باليابان وبكم شخصيا دولة السيد رئيس الوزراء، تدفعنا إلى أن نتطلع دوما لتبادل الرؤى والخبرات من خلال منتدى التعاون الاقتصادى وتفعيل الحوار السياسى العربى اليابانى فى أقرب الآجال، فعبر تلك الآليات وغيرها يمكننا القفز خطوات على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية".

وتابع: "نتطلع من خلال زيارة اليوم إلى توثيق علاقاتنا بأفضل ما يمكن، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية، ونثق فى أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف اخرى، ونتطلع إلى تعزيز التعاون العربى اليابانى لمواجهة تلك الأوضاع".