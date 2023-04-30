جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن رئيس الوزراء اليابانى يزور مصر لمدة ثلاثة أيام لتكون وجهته الأولى فى مستهل جولته الإفريقية. وأضاف المتحدث، أن المباحثات المصرية اليايانية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولى والإقليمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بقصر الاتحادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.