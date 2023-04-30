جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المعرض:- وتستمر فعاليات المعرض لمدة 6 أشهر، ويبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت من خلال ما ترويه القطع الأثرية التى سيعرضها المعرض ويبلغ عددها 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرض رمسيس وذهب الفراعنة يواصل جذب الجمهور الفرنسى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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