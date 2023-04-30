رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 11:23 صباحاً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

وبهذه المناسبة، جدّد رئيس الوزراء العهد للسيد رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة العبور العظيم، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم، ينعم فيه بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والأمن والسلام.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء خالص التهنئة والتقدير لعمال مصر فى مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة فى البذل والعطاء، ويسهمون بجهودهم فى بناء وطنهم ورفعة شأنه.