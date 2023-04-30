وزير الرى يؤكد ضرورة الانتهاء من أعمال تطهيرات الترع والمصارف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم ضرورة سرعة الانتهاء مما تبقى من أعمال تطهير الترع والمصارف، وقيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والاستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف، والاطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية ضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، والتوجيه بسرعة لإنهاء مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.

وأشار إلى قيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائرة على جسور الترع، والتأكد من ملاءمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة، والتى تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

ووجه الدكتور سويلم بقيام مسؤولى وزارة الرى فى المحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة؛ لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

كما وجه بزيادة الاعتماد على التشغيل الذاتى بمعرفة أجهزة الوزارة والاعتماد على معدات وزارة الرى فى تنفيذ أعمال التطهيرات.

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى؛ لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.