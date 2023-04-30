مصر تحصد أعلى الأصوات بانتخابات مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار الزراعى

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الاجتماع 47 لمجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، التابعة لجامعة الدول العربية الذى انعقد فى مدينة الرباط، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.





كما شارك القصير فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية. وناقش الاجتماع التقرير السنوى للهيئة للعام 2022، والحسابات الختامية والخطط المستقبلية للمشروعات الزراعية والتى سيتم إنشائها فى الدول الاعضاء خلال الفترة المقبلة، كما جرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للهيئة. وجرى انتخاب مرشح مصر الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لعضوية مجلس الإدارة الجديد حيث حصل على أعلى نسبة أصوات. ووجه القصير الشكر إلى وزير الخارجية سامح شكرى، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول العربية أعضاء الهيئة لحشد الدعم لمرشح مصر. الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى هى مؤسسة مالية عربية مستقلة، تأسست فى نوفمبر عام 1976، ويساهم فى رأس مالها 21 بلدا عربيا، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم الاستثمار الزراعى وتعزيز مفاهيم الابتكار الزراعى وحوكمة بيئة العمل. ويبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تساهم فيها الهيئة 56 شركة ومشروعا بنهاية 2022، وهناك نحو 20 مشروعا قيد التاسيس والتنفيذ، وتتركز أنشطة الهيئة فى دعم وتمويل مشروعات الاستثمار الزراعى والبرامج الإنمائية والتطبيقية والإقراض الزراعى الصغير والتخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسى والعلاقات الدولية، وكذا الأنشطة الإدارية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الزراعية فى المنطقة العربية خاصة الدول الأعضاء، كما يذكر أن مصر من بين الدول الكبرى المساهمة فى الهيئه العربية للاستثمار والإنماء الزراعى.

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