وزير الرى يتابع الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 10:26 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات للترع ، وتشديد الرقابة علي جودة التطهيرات

- الإستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات والجسور بالترع والمصارف

- سرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة

- التأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور

- قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمامها والتى تستلزم المتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها

- التنسيق مع أجهزة المحافظات لرفع نواتج التطهيرات علي الجسور بشكل فورى ومنع تراكمها

- زيادة الإعتماد على التشغيل الذاتى بمعرفة أجهزة الوزارة والإعتماد علي معدات الوزارة فى تنفيذ أعمال التطهيرات

- مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات ، وإجراءات متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع بالعديد من المحافظات .

وشدد الدكتور سويلم على سرعة نهو ما تبقى من أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وقيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والإستمرار فى متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور بالترع والمصارف ، والإطمئنان على قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، وذلك لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة ، والتوجيه بسرعة نهو مراجعة خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة ، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والادارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات .

وأكد الدكتور سويلم على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب التطهيرات الجائره علي جسور الترع ، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع ، مع قيام كل إدارة بتحديد المناطق الحرجة بزمام الإدارة والتى تستلزم المتابعة الدائمة لها لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها .

و وجه الدكتور سويلم بقيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها .

كما وجه سيادته بزيادة الإعتماد علي التشغيل الذاتي بمعرفة أجهزة الوزارة والإعتماد علي معدات الوزارة في تنفيذ أعمال التطهيرات .

وأكد سيادته على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا ، والإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد الاستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الدكتور/ رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والسيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والسيد الأستاذ الدكتور/ جمال محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ، والسيد الأستاذ الدكتور/ ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل ، والسيد الأستاذ الدكتور/ حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، والسيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والسيد المهندس/ علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيدة المهندسة/ سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفنى للسيد الوزير .