جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، يتوجه مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا.





واللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق الذى سبق عقده فى جده بالمملكة العربية السعودية فى 14 إبريل الجارى، لمناقشة سبل تعزيز العمل العربى المشترك. ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما فى ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السورى الشقيق فى تجاوز محنته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.