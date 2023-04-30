”القوى العاملة” تُرسل وحدة تدريب متنقلة لتدريب أهالي الاسمرات على مهن يحتاجها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 08:23 صباحاً - أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة الي حي الاسمرات بمحافظة القاهرة ،لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة ...

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة اليوم الأحد قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة الي المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك،واضاف أن ارسال وحدة التدريب هذه إلى حي الاسمرات ،يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل ،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة..

يشار إلى أن هذه الوحدة تستقر الأن داخل القرية الرياضية بالاسمرات ،وتستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات الحي فيها ، على مهن: التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء ،وذلك مع بداية الأسبوع المقبل،وذلك في اطار خطة التدريب المهني للعام 2022-2023 ،التي تنفذها "الوزارة" من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،منتشرة في جميع محافظات مصر .