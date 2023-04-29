جدة - نرمين السيد - ويعتمد الأبلكيشن على تقديم خدمة إخبارية رقمية لنشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، تحت شعار "اعرف الخبر الصح من المضروب".

تطبيق "يا خبر" يقدم خدمة إخبارية رقمية ـ ويمكن تحميله بسهولة من متجر app store وgoogle play، بهدف توعية المواطنين بالأخبار المغلوطة وتوصيل المعلومة الصحيحة والدقيقة بعد التأكد من مصادرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق تطبيق ياخبر.. أبليكشن إخبارى جديد لمواجهة الشائعات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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