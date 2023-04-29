10 رسائل مهمة من البابا تواضروس (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وينشر دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالى 10 رسائل من الباب تواضروس خلال الاجتماع مع صحفيى الملف القبطى:
وجاء من تصريحات قداسة الباب تواضروس، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم كيان شعبى على أرض مصر، كما أنها بنت الوطن وخادمة له لكنها لا تعمل فى السياسة.
وأضاف البابا تواضروس أن ما يحدث فى السودان أشر أزمة ونصلى من أجل نجاتها، كما أن الكنيسة بدأت فى إنشاء مستشفيات ومدارس بالعديد من الدول.
وتابع البابا تواضروس أن الشعب المصرى تربى على الصبر والتحمل حتى تحل المشكلة، مضيفا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا غير مبررة وهى بين دول وليس كنائس.
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