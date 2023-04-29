التعليم تستعرض جهودها فى التوسع وإنشاء المدارس بشمال سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - وتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اهتمامًا كبيرًا بمحافظة شمال سيناء، حيث تضع الإتاحة فى مقدمة أولوياتها لكل الطلاب، كما تعمل على توفير خدمة تعليمية متميزة، ولذا قامت بالعديد من الإنشاءات الجديدة والتوسعات بالمدارس، مع إعادة تأهيل وتجهيز عدد من المدارس لخدمة طلابها فى المحافظة.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية حجر أساس مدرسة التلول البحرية بـ 9 فصول، لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين على استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة.

كما افتتحت العديد من المدارس ومنها مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات، بحى السبيل بالعريش بـ 28 فصل، لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، كما تم افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسى بحى ابنى بيتك الجولف بمدينة العريش بـ 22 فصل أساسى، وذلك لخفض كثافة المدارس المجاورة وتمكين أهالى المنطقة من الاستقرار والبناء فى هذه المنطقة.

كما افتتح اليوم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مدرسة الشلاق الإعدادية بعد إعادة تأهيلها، وافتتح أيضا مدرسة للتعليم الأساسى بعد الإحلال الكلى.

وقامت الوزارة، فى مجال القرى العائدة، بصيانة وإعادة تأهيل 8 مدارس بمركز بئر العبد ومدرسة بالشيخ زويد، وتم إنهاء الأعمال فى وقت قياسى لسرعة استقبال أبنائنا الطلاب واستقرار الأهالى فى أماكنهم.

كما قامت الوزارة بصيانة وإعادة تأهيل 9 مدارس بالشيخ زويد، ومدرسة ببئر العبد هذا العام،حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلبة فى أول يوم دراسى.

وفى مجال الخطة الاستثمارية، قامت الوزارة فى الفترة من 2014 وحتى 30/6/2022 باستلام 83 مشروع بعدد فصول 841 فصلا، وفى الفترة من 1/7/2022 حتى تاريخه، تم استلام 9 مشروعات بعدد 143 فصلا، وجارٍ العمل حاليا بـ 19 مشروع بعدد فصول 158 فصلا، وجارى طرح 3 مدارس بإجمالى عدد 33 فصل.

وفى مجال نوعيات التعليم، فقد وفرت الوزارة بمحافظة شمال سيناء جميع نوعيات التعليم، حيث تم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية العام الماضى بـ 14 فصل، وجارى العمل حاليا على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بـ 9 فصول بالإقامة، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

كما يجرى العمل حاليا على إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بنسبة تنفيذ بلغت 25% وبـ 14 فصلا.

وفى إطار اهتمام الوزارة بذوى الهمم، جارى حاليا إنشاء مدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بـ 13 فصلا، والسمعى والبصرى مدرجين بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2023/2024 بـ 14 فصلا لكل مدرسة.

وفى مجال إنشاء الإدارات التعليمية، قامت الوزارة بإنشاء إدارات (بئر العبد – نخل – الحسنة – الشيخ زويد)، وجارى التجهيز لإدارة العريش الجديدة بحى العبيدات.

وفيما يتعلق بالتجمعات الحضارية، قامت الوزارة فور البدء فى تنفيذ مدينة رفح الجديدة ببناء مدرسة رفح للتعليم الأساسى بعدد (33) فصل، كما ستقوم الوزارة ببناء العديد من المدارس بمدينة رفح فور تخصيص الأراضى.

ويجرى حاليا إنشاء مدارس الخروبة للتعليم الأساسى 11 فصل وأبو فرج للتعليم 22 فصل و العوايضة للتعليم الأساسى 22 فصل.

وتقوم الوزارة حاليا بمعاينة جميع المدارس التى مر على إنشائها اكثر من 15 عاما، حيث سيتم إدراج المدارس التى تحتاج إلى صيانة بخطط الصيانة وإدراج المدارس التى تحتاج إلى إحلال بخطط الإحلال.