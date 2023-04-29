أسقف ديروط يصلى فى موقع كنيسة العذراء المحترقة

واندلع حريق هائل فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب، فى حوالى الساعة الرابعة فجرًا.
وكشف المتحدث الرسمى باسم الإيبارشية القس يوناثان ثروت، أنَّ الحريق نتج عن تسريب أنبوبة الغاز المستخدمة فى عمل القربان.
وقال إنَّ الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحًا أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب.
وأضاف القس يوناثان أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التى أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن.
وأعرب عن شكره إلى الله لعدم حدوث أية خسائر فى الأرواح، أو فى المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة.
وأشاد القس يوناثان بالجهود التى بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، فى إخماد الحريق.
وختم "نصلى أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر".
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