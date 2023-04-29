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أسقف ديروط يصلى فى موقع كنيسة العذراء المحترقة

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مينا أشرف 2023-04-29 21:39 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - صلَّى الأنبا برسوم مطران صنبو وديروط، بخور عشية فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل وأبوسيفين والأنبا كاراس بديروط والتى احترقت بالكامل فجر اليوم السبت. 

واندلع حريق هائل فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب، فى حوالى الساعة الرابعة فجرًا.

وكشف المتحدث الرسمى باسم الإيبارشية القس يوناثان ثروت، أنَّ الحريق نتج عن تسريب أنبوبة الغاز المستخدمة فى عمل القربان.

وقال إنَّ الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحًا أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب.

وأضاف القس يوناثان أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التى أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن.

وأعرب عن شكره إلى الله لعدم حدوث أية خسائر فى الأرواح، أو فى المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة.

وأشاد القس يوناثان بالجهود التى بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، فى إخماد الحريق.

وختم "نصلى أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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