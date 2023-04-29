جدة - نرمين السيد - وقالت "جندى" فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان، مضيفة أنه تم تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية فى السودان.
وأضافت: "عكفنا على تشكيل لجنة دائمة لمناقشة وسائل عودة الطلبة المصريين فى السودان ودمجهم فى التعليم بمصر، ونواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين من السودان".
وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يتم التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة كافة لإنجاح عملية عودة المصريين من السودان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل| وزيرة الهجرة لـ«إكسترا نيوز»: نواصل الجهود لعودة المصريين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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