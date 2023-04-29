جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف -فى بيان اليوم- أنه بذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو من العام الماضى حتى تاريخه 1111 مسجدا منها 896 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و215 مسجدا صيانة وتطويرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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