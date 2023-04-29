رئيس الوزراء يتحدث عن الاستثمار وبرنامج الطروحات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - الفيديوجراف التالى يرصد أبرز تصريحات مدبولى عن الاستثمار على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة، منها هناك منظومة كاملة لبرنامج الطروحات والتخارج، والبرنامج محدد له عام من أبريل 2023 حتى الربع الأول من 2024.
كما أكد أن صندوق مصر السيادى يدير منظومة الطروحات، وهناك تفاوض مع الجهات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أن البنك المركزى يحضر مجموعة المشاركة فى الطروحات.
وذكر هناك تحوط وسرية فى بعض الإجراءات، مؤكدا أن الحكومة دورها الاستفادة من الأصول وتحرى أقصى درجات الحرفية.
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