نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان وزارة الخارجية أنه إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها فى 28 أبريل الجارى، والذى يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين فى السودان الراغبين فى العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:
1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى بورتسودان.
2. معبر قسطل (إجلاء برى).
3. معبر أرقين (إجلاء برى).
وأكدت وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادى سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمنى، وعلى المتواجدين حالياً فى القاعدة مغادرتها فى أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866
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