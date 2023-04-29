أخبار مصرية

نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

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هايدى الدسوقى 2023-04-29 17:41 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان وزارة الخارجية أنه إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها فى 28 أبريل الجارى، والذى يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين فى السودان الراغبين فى العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:

1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى بورتسودان.
2. معبر قسطل (إجلاء برى).
3. معبر أرقين (إجلاء برى).

وأكدت وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادى سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمنى، وعلى المتواجدين حالياً فى القاعدة مغادرتها فى أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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