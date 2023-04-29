محافظ مطروح يعطى شارة انطلاق فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

جدة - نرمين السيد - أطلق خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بمركز شباب مدينة مطروح، شارة بدء فعاليات ختام أولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الرابعة 2023، التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى).





جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 28 أبريل الجارى وحتى 2 من مايو المقبل.

وبدأ الحفل بعزف والأناشيد والموسيقى بدخول طابور العرض للمحافظات المشاركة فى الأولمبياد المتمثلة فى "أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح"، السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وفى كلمته رحب محافظ مطروح بجميع ضيوف المحافظة، والمشاركين فى الأولمبياد الحدودية للاشتراك فى ختام فعاليات تلك الأولمبياد، متمنيا للجميع التوفيق وتحقيق الفوز خلال الأنشطة والمسابقات الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، والدكتور وليد الرفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديرى المديريات بالمحافظات المشاركة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والعمد والمشايخ بالمحافظة، وجميع الشباب والفتيات المشاركين فى منافسات الأولمبياد الحدودية.

يشارك فى الفعاليات 3000 لاعب ولاعبة يمثلون كل المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح)، بالإضافة إلى مشرفى الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفى الوزارة.

ويتنافسون فى ألعاب "خماسى كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة 50 مترا، ألعاب قوى، 100 متر عدو، 800 متر جرى، وثب طويل بنين وبنات، خماسى كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوى القدرات والهمم، مع إقامة عدد من الانشطة والفعاليات الشبابية والندوات الثقافية واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية التى ستنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال فترة الأولمبياد.