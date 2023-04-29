ما نراه يدعو للفخر..مدبولى يتحدث من مصانع العاشر والعبور الجديدة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - أبرز التصريحات التى قالها مدبولى يرصدها الإنفوجراف التالى، منها بأن الدولة مهتمة بتشييد المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، كما أنَّ الهدف إتاحة السكن المناسب للمواطنين كما تحرص الدولة على التنوع فى الوحدات السكنية لتلبية متطلبات المواطنين.
وأكد أن الدولة شغلها الشاغل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، ووجودنا فى المصانع اليوم رسالة مهمة رغم الأزمة العالمية الكبيرة إلا أننا مستمرون فى التنمية.
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