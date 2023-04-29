بيان إيبارشية صنبو وديروط عن حريق كنيسة السيدة العذراء

وأنهى الحريق على الكنيسة وملحقاتها بالكامل حيث أنها مبنية بالخشب، وأيضًا الكنيسة الأثرية التى تتكون من حوائط وسقف خشب.
تم إبلاغ الجهات المختصة، وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف وأجهزة الأمن لمكان الحريق، وبدأ الجميع فى عمله.
وجاء فى بيان إيبارشية صنبو وديروط: "نشكر الله أنه لم تحدث أية خسائر لا فى الأرواح، ولا فى المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة، ونشيد بالجهود التى بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين".
واختتمت: "نصلى أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر".
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