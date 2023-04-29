جولة تفقدية لرئيس الوزراء ببعض مصانع العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - كما يتفقد عددا من المشروعات السكنية يرافقه فى الجولة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة. ويستهل مدبولى، الجولة بزيارة لمصنع الأجهزة الكهربائية "ال جى".

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