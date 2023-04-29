أحد العائدين من السودان: أنا مديون بحياتى للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال أحد العائدين: "بشكر ربنا ثم الجميع وإخوتنا المسؤولين عن الإجلاء، كانوا فى قمة التفاهم والمسؤولية وكل حاجة كانت فى مواعيدها، شعرنا بالأمان عند دخول الطائرة إلى مصر".
فيما أعرب أحد العائدين إلى مصر من السودان عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلًا: "أول حاجة أشكر الرئيس السيسى، بعت طيران عشان يستقبلنا ودى حاجة كبيرة عندنا.. أنا مديون بحياتى وحياة أولادى للرئيس السيسى".
وتابع: "هناك حرب شديدة فى السودان، ولم أشعر بالأمان إلا لما جيت مصر، شكرًا للدولة وللرئيس السيسى".
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