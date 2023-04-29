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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 30-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 30-4-2023

مهنياً: تغييرات وتبدلات جذرية في مجالك المهني، وتنفّذ مشاريع خاصة وتخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء.

عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام.

صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف.

حظك اليوم برج الثور الاحد 30-4-2023

مهنياً: تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب.

عاطفياً: تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وتقع تحت سحر شخص ينسيك ما حولك من هموم ومشكلات وقلق.

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 30-4-2023

مهنياً: الانزواء الكلي لا يبشر بالأفضل بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط الذي تتبعه.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة وتؤثر سلباً فيها.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 30-4-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافراً وأشجعك على السير قدماً نحو الأفضل.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافاً صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 30-4-2023

مهنياً: لا تتردد في تقريب المسافات بينك وبين الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيداً، وكن على حذر من بعض أصحاب النيّات المبيّتة .

عاطفياً: يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.

صحياً: الاضطرابات الصحية التي تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 30-4-2023

مهنياً: بانتظارك وعود جريئة وخيارات وحلول مهمة جداً لم تكن تنتظرها، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح في العمل.

عاطفياً: أنت وحدك القادر على تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء.

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبها وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 30-4-2023

مهنياً: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.

عاطفياً: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 30-4-2023

مهنياً: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو فاسدة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق.

عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزّت المواقف ودفعت إلى الخلاف بينك وبين الشريك وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.

صحياً: أحذرك من الافراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.

حظك اليوم برج القوس الاحد 30-4-2023

مهنياً: اعتمد الهدوء والموضوعية والشفافية كأساس لأي مشروع، ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية تعترضك.

عاطفياً: يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تماماً طيبة قلبك ونياتك الحسنة تجاهه.

صحياً: اعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 30-4-2023

مهنياً: تتنوع الأفكار المادية والاقتصادية، وتبدو شغوفاً بجديد يطرح عليك، وتكون متحمساً جداً لمناقشته.

عاطفياً: لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب.

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك تبعد عنك هذا الشبح.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 30-4-2023

مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة وهدوء، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله.

صحياً: يخشى مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 30-4-2023

مهنياً: القمر في برج الثور الصديق يثير فضولك من أجل توسيع الآفاق، وتكسب أرباحاً غير متوقعة وانتبه من ضلوع بعض الزملاء في عمليات مشبوهة.

عاطفياً: العلاقة المبتدئة قد لا تستطيع مقاومة الضغوط والحملات المتتالية، وتكون أحداث هذا اليوم بمثابة امتحان حاسم لاستقرارها وديمومتها.

صحياً: حافظ على برودة أعصابك، الإرهاق يؤدي إلى مشكلات في المعدة لن تتخلص منها بسهولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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