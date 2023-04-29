اليوم.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر

جدة - نرمين السيد - قال سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشى إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، سيزور مصر اليوم السبت وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمى والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأضاف السفير، أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، بما فى ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وترى اليابان أن مصر شريكا لا غنى عنه ومهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا. ولفت السفير إلى أن هذه الزيارة تأتى فى ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين فى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية فى المنطقة، مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، وتعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء التجاريين لمصر.

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