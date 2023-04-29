الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس اليوم بسبب انخفاض درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع ويكون الطقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر و ليلا، ونصحت الهيئة بعدم تخفيف الملابس فى ساعات الليل والصباح الباكر.

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