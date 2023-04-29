وقال المحافظ، وفقا لبيان للمحافظة اليوم الجمعة، أن إجمالى نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 98% بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 148 مليونا و231 ألف جنيه، ليخدم بذلك نحو 121 ألف نسمة.
وكلف المحافظ بسرعة إنهاء أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا لرفع العبء عن كاهل أهالى تلك المناطق، وأوضح أنه يجرى رصف 6 شوارع متبقية منها: (الشهيد طيار- وشارع التوحيد- وشارع السادات) من إجمالى 333 شارعا مستهدف رصفهم بمنطقة الحضرة الجديدة.
كما شدد على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التى تتم فى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 937 ذراع إنارة، و45 عامود إنارة و982 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة تلبيًة لاحتياجات الأهالى، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى يخدم المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.