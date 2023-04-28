عاجل.. السيسى: محور عبدالمجيد محمود سيحدث نقلة كبيرة للحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة بالقاهرة، إن محور عبدالمجيد محمود، سيحدث نقلة كبيرة للحركة من محور الحضارات حتى مدينة نصر، معقبا: "قصة تانية جدا".





وتابع الرئيس السيسى: "أول مرة نطلع نعمل كده ونخلى المقطم عبارة عن عقدة مواصلات"، وسأل الرئيس، المهندس المسؤول عن موعد انتهاء المحور، ليرد المهندس المسؤول: "المحور بالكامل خلال شهر يوليو". وتابع الرئيس: "بصوا على شبكة الطرق العرضية اللى بتربط شارع 9 وهنا ومحور ياسر رزق عشان نعملها بالمرة عشان تكون الحركة متيسرة".

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