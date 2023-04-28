عاجل..السيسى يسأل عن موعد انتهاء سوق حسن المأمون: هايعمل نقلة كبيرة للمنطقة

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة بالقاهرة، عن موعد الانتهاء من سوق حسن المأمون، قائلا: "اللى أنا شايفه ده هايخلص إمتى؟".





ورد المهندس المسؤول، أن أعمال الخرسانة ستنتهى فى 30 يونيو، والواجهات فى 15 يوليو وإنهاء المشروع بالكامل فى 30 نوفمبر 2023. وعلق الرئيس السيسى: "المشروع هايعمل نقلة كبيرة للمنطقة هنا، متشكرين، كل سنة وانت طيب".

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