عاجل.. السيسى: أسواق النصف جملة بالقاهرة نموذج اختبارى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة بالقاهرة، إن ما تقوم به الدولة هو نموذج اختبارى، متابعا: "مش ده بس المخطط بتاعنا، إحنا ما بين الجملة فى سوق العبور والتجزئة، ودى حاجة فى النص تكون تكلفتها على المستهلك أقل، وده هايخلى الناس بتوع التجزئة تنظم أسعارها شوية".





وتابع السيسى: "اختارنا الخمسة نماذج وسيتم افتتاحها فى شهر يونيو، ده اختبار لو نجحنا فيه هانعمم التجربة، لأن الموضوع بينى وبين تجار الجملة اللى اتفقوا معانا إننا نعملهم حاجة زى كده ويقدموا أسعار قريبة من الجملة، ولو عملوا كده معانا هنكمل ونعمل كده فى كل الجمهورية". واستطرد: "سوق زى ده ميغطيش ملايين من البشر، ولو نجحت الفكرة والجمهور حس بالفرق هنكمل".

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