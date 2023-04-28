عاجل.. جولة للرئيس السيسى بمواقع الأسواق الرئيسية الجديدة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، فى إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت الجولة أسواق أحمد فخرى وحسن المأمون وعمار بن ياسر والمقطم وحى الأمل ونادى الشمس، والتى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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