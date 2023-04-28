الداخلية تواصل مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين لتوفير مستلزمات الأسرة

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية مد مبادرة "كلنا واحد" المرحلة الثالثة والعشرين، لمدة شهرين، لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية مع مواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان"، لطرح سلع غذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).





يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالى 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة. يأتى ذلك إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى. وفى ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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