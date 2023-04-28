هشام آمنة: السيسى وجه بإحداث نقلة نوعية فى أعمال تنمية وتطوير شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية -فى بيان اليوم الجمعة- إلى تكليفات رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم فى إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتى شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن.

وأعلن صدور تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية فى مختلف القطاعات.

وأوضح أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالى، عبر تحديث البنية التحتية، و تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأكد الوزير أن مقترحات الاستراتيجية الخاصة بتنمية شمال سيناء تتضمن كذلك تنمية المحاور الطولية والعرضية للمحافظة لربط التجمعات مع إقليم قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء، فضلا عن تطوير التجمعات العمرانية القائمة، عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية لما لها من دور تنموى مهم، فضلا عن تنمية المحور الساحلى عن طريق إقامة منتجعات سياحية ساحلية وممشى سياحى، وإقامة تجمعات صناعية بالقرب من إقليم قناة السويس للعمل كمدن تكاملية مع مدن الإقليم، مع إنشاء محور لوجيستى قائم على الموارد التعدينية الموجودة بالمحافظة وذات اتصالية بإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى انشاء تجمعات ريفية مقترحة بالقرب من التجمعات الحضرية لبناء المجتمعات العمرانية، وانشاء محور للصناعات الثقيلة واللوجستية على الموارد التعدينية بالمحافظة، مع تنفيذ مناطق زراعية قائمة على الموارد المائية المتاحة، وتنمية نشاط الصيد والثروة السمكية.

وقال إن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات وذلك بالتوازى مع جهود تطهير سيناء من الإرهاب، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى أولوية كبيرة لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة فى إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن الفعاليات والأحداث التى شارك فيها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء مع السادة الوزراء تؤكد عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها فى مدن شمال سيناء، كما أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية قامت بجهد كبير بكافة أجهزتها فى محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازى لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة وغير المسبوقة.

ولفت إلى أن حجم المشروعات التى تم تنفيذها على أرض الفيروز والقدرة على التحرك بمنتهى السهولة واليسر و الآمن و الأمان فى الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قدموا أرواحهم على كل شبر من هذه الأرض الغالية.

وأكد أن إجمالى تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية التى مولتها الوزارة وتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى نهاية 2022 بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه لتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت محافظة شمال سيناء أيضا بحوالى 4.5 مليار جنيه آخرى لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الآخرى فى قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتجمعات العمرانية ومنظومة المخلفات الصلبة والتى ساهمت فى تحقيق نقلة فى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الوزير إنه فى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء من خلال قروض ميسرة فقام صندوق التنمية المحلية بتوفر حوالى "94 ألف " فرصة عمل عبر تمويل تنفيذ 291 مشروع يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % فى محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5% ، لافتا إلى أنه تم صرف مبلغ "32" مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد "395" مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى "4" آلاف فرصة عمل.

وأضاف أنه فى إطار خطة عمل الوزارة فى المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد "5" قرى بمحافظة شمال سيناء وهم "ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة"، وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مشيرا إلى انه حجم الاستثمار فى منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بلغ حوالى 149 مليون جنية حتى بداية عام 2023 تتضمن إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة ودعم المنظومة بالمعدات.

جدير بالذكر أن مشاركة وزير التنمية المحلية فى احتفالات العيد القومى لمحافظة شمال سيناء تضمنت حضور عدد من الفعاليات الرياضية والفنية بمركز شباب قرية الروضة ومنها قافلة السعادة فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذا افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش، كما شارك هشام آمنة فى افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا" والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى، وشهد وزير التنمية المحلية فعاليات مبادرتى وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التى تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، كما شارك كذلك فى افتتاح المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا بجامعة سيناء - فرع العريش تحت شعار "سيناء أولا"، وشهد اللواء هشام آمنة اللقاء الحوارى مع مجموعة من طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية، والهيئات البرلمانية.

وشارك وزير التنمية المحلية فى افتتاح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بطاقة 240م/ يوم، وعدد 3 بئر مياه " وحرص اللواء هشام آمنة فى غرس عدد من أشجار الزيتون ضمن مشروع استزراع المنطقة، وافتتح المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الشيخ زويد والذى يأتى فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة وبتمويل من وزارة التنمية المحلية وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذى يقدم الخدمة التكنولوجية لتخفيف الأعباء عن أهالى بمنطقة الشيخ زويد وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وافتتح الوزير مبنى رئاسة مركز ومدينة العريش، والذى تم الانتهاء من إنشائه على مساحة 2700 مترا مربعا والمكون من ثلاثة أدوار.

كما شهد هشام آمنة، المهرجان العربى للهجن بمدينة العريش والمشاركة فى افتتاح أعمال تطوير المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.