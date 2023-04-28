«معلومات الوزراء»: قطاع الكهرباء يعطى أولوية قصوى للمشروعات القومية

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جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن من أهم المشروعات، استصلاح وزراعة الأراضى التى تنفذها الدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل السلع، وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع أن قطاع الكهرباء انتهى من إقامة وتشغيل محطتى المحولات المتنقلتين اللتين قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الدفع بهما بطاقة 60 ميجا فولت لكل منهما لتشغيل روافع المياه بتوشكى بصفة عاجلة لحين الانتهاء من إقامة محطات المحولات الدائمة الجارى اتخاذ إجراءات تنفيذها لتوفير متطلبات برامج التوسع الزراعى بتوشكى.
ولفت إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة لتوفير الكهرباء بلغت 33 مليار جنيه، لمساحة 475 ألف فدان جديدة يجرى استصلاحها فى بتوشكى، ودعم شبكة كهرباء الجنوب خلال السنوات الأخيرة.
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